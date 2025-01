Dačić za Danas: Policija ne obezbeđuje blokade, jer nisu prijavljene

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je za Danas, povodom događaja u kojem je jedna studentkinja pregažena i nalazi se u kritičnom stanju, da policija ne može da obezbeđuje blokade, jer ovi javni skupovi nisu prijavljeni.

Naša redakcija poslala je pitanje ministru policije Ivici Dačiću pitanje da li će neko iz MUP-a, odnosno iz PU za Grad Beograd snositi odgovornost za ovaj incident u kome je pregažena devojka, jer policija kontinuirano ne obezbeđuje ovakve javne skupove, iako se do sada na njima desilo nebrojano incidenata. U odgovoru koji nam je Ivica Dačić poslao on navodi da je problem to što se skupovi ne prijavljuju što nije po Zakonu o javnom okupljanju. „Postoji jasna