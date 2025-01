Šolc: Ilon Mask je opasnost za evropsku demokratiju

Prijateljstvo američkog tehnološkog milijardera Ilona Maska sa krajnjom desnicom "ugrožava" demokratiju u Evropi, izjavio je danas nemački kancelar Olaf Šolc.

- On podržava krajnju desnicu svuda u Evropi, u Velikoj Britaniji, u Nemačkoj, u mnogim, mnogim drugim zemljama, i to je nešto što je potpuno neprihvatljivo - rekao je Šolc na konferenciji za novinare u Berlinu, preneo je briselski portal Politiko. Nemački kancelar je rekao da "to ugrožava demokratski razvoj Evrope", kao i da ugrožava zajednicu i da to "mora biti kritikovano". Šolc je rekao da nije protiv toga da Mask izrazi svoju slobodu govora, ali da je