Mask šolca nazvao budalom, nemac besan zbog desnice: "On predstavlja opasnost za Evropu zbog desničarskih stavova"

"Tehnološki milijarder Ilon Mask predstavlja opasnost za demokratiju u Evropi zbog svoje naklonosti krajnjoj desnici", rekao je danas nemački kancelar Olaf Šolc. - Mask podržava krajnju desnicu svuda u Evropi, u Velikoj Britaniji, u Nemačkoj, u mnogim, mnogim drugim zemljama i to je nešto što je potpuno neprihvatljivo - dodao je Šolc na konferenciji za novinare u Berlinu. - To ugrožava demokratski razvoj Evrope, ugrožava našu zajednicu i to mora biti kritikovano -