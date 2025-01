Cela Srbija u minusu a ove 2 planine u plusu?! Šta se dešava! Uz ovu neobičnu pojavu sutra stiže još jedna opasna! A od četvrtka novi šok-obrt (foto)

BEOGRAD - Na jugozapadu, jugu i istoku Srbije danas će biti pretežno sunčano i toplije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Iznad ostalog dela zemlje biti oblačno, tmurno, hladno i ponegde maglovito vreme. Vetar slab promenljiv, na istoku Srbije umeren do jak zapadni. Najniža temperatura od minus devet do minus jedan, a najviša u većini mesta od minus jedan do dva, u oblastima sa dužim sunčanim intervalima, uključujući i planinske predele, do 10. U Beogradu će danas biti oblačno, tmurno i hladno vreme. Vetar slab promenljiv. Najniža temperatura oko minus tri, a najviša oko nula. Vreme