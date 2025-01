Nedelja pred Novosađanima uglavnom tmurna, ali se očekuje otopljenje

Nedelja pred nama biće mahom tmurna, uz hladna jutra, ali se očekuje otopljenje krajem nedelje.

U ponedeljak tmurno, ali suvo. Minimalna temperatura biće -3, a maksimalna 0 stepeni. Duvaće slab promenljiv istočni i jugoistočni vetar. I utorak tmuran, ali je moguća slabija kiša. Temperatura će biti od -2 do 2 stepena. Sreda suva i malo vedrija, uz temperaturu od 0 do 5 stepeni. Četvrtak promenljivo oblačan, ali osetno topliji, pa će biti od 0 do 10 stepeni. Petak tmuran, moguća je kiša, ali će tokom dana do 12 stepeni. Biometeorološka prognoza za ponedeljak,