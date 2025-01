Novak Đoković otvoreno podržao studente: „Ne mogu da se pretvaram, to je veliki poraz za nas kao društvo“

Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale Australijan opena pobedom od 3:0 u setovima nad Jiržijem Lehečkom.

Posle meča Đoković se ponovo osvrnuo na situaciju u Srbiji. „Pratim u Srbiji ono što se dešava, ne baš sve, ali preko društvenih mreža dosta pratim – ne mogu da se pretvaram da se ništa ne događa. Iako sam u Australiji, naravno da me pogađaju stvari kao ono što se desilo pre neki dan sa Sonjom, nadam se da će se ona brzo oporaviti i da će se vratiti kući“. On je otvoreno podržao studente. „Nažalost, to nije jedina situacija nasilja nad studentima i mladim ljudima.