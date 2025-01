Đoković: Nasilje nad studentima i mladima je poraz za srpsko društvo

„Moja podrška uvek ide mladim ljudima, studentima i svima onima kojima pripada budućnost naše zemlje“, rekao je na konferenciji za medije Novak Đoković

„Pratim u Srbiji ono što se dešava, ne baš sve, ali preko društvenih mreža dosta pratim – ne mogu da se pretvaram da se ništa ne događa. Iako sam u Australiji, naravno da me pogađaju stvari kao ono što se desilo pre neki dan sa Sonjom, nadam se da će se ona brzo oporaviti i da će se vratiti kući“, rekao je srpski teniser Novak Đoković na konferenciji za medije posle pobede nad Lehečkom u četvrtom kolu Australijan opena. On je dodao da to, „nažalost, nije jedina