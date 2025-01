Sinerov trener stao na stranu Đokovića

Daren Kejhil, trener Janika Sinera, smatra da je Novak Đoković zaslužio izvinjenje novinara Tonija Džonsa.

U međuvremenu, to se i dogodilo, dok je Kejhil ranije objašnjavao karakter ovog novinara televizije "Nine". Đoković je zbog neumesnih komentara odbio da daje izjave na terenu posle meča sa Jiržijem Lehečkom, tražeći izvinjenje novinara i njegove medijske kuće. "On je samo hteo da se našali, a to je odjeknulo spektakularno. On je i domaćin 'Footy Show' koji ismeva naš australijski fudbal. On je godinama u medijskoj industriji", rekao je Kejhil i dodao: "Siguran sam