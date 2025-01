Boriću se za moja prava! Oglasio se Vladimir Đukanović o zahtevu da bude obrisan sa liste advokata Advokatske komore Beograda

Poslanik Srpske napredne stranke (SNS) i advokat Vladimir Đukanović ocenio je večeras da ne postoje nikakvi osnovi da on bude obrisan sa spiska advokata Advokatske komore Beograda (AKB), zbog stavova koje je izneo o sedmodnevnoj obustavi rada advokata.

„Oni (Advokatska komora) su jasno rekli da žele da daju podršku studentima, a ja sam napisao da ne želim da dam podršku nikakvim studentima, posebno zato što to nisu svi studenti, to je neki deo studenata, i niko nema pravo u moje ime da daje tu podršku. Ali ako je izglasana obustava rada, ja to svakako poštujem, iako odluku smatram idiotskom“, rekao je Đukanović u video-obraćanju na društvenoj mreži Iks (X). On je uz video napisao i da smatra da su razlozi za