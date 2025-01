Siner nije mogao da ustane pa otišao u svlačionicu, potom razbio Runea: „Ćarobni napitak“ pomogao Italijanu da samelje Danca! (video)

Drama, ali pobeda! Janik Siner je relativno rutinski savladao Holgera Runea nakon četiri seta i ne prevelike borbe, ali meč je obeležila jedna dramatična situacija i možda poen turnira- Što se konkretnog rezultata tiče, Italijan je slavio rezultatom 3-1 u setovima – 6:3, 3:6, 6:3, 6:2 i tako nastavio neverovatnu formu.

U trećem gemu trećeg seta videli smo neverovatan poen, verovatno i čitavog turnira, koji je sigurno ostavio traga na igračima. In the most difficult moment of the tournament, when his body was not responding at its best and he had to save 4 BPs that would have changed the momentum of the match. Jannik saved the BP in this way: FORZA 🦊👊 pic.twitter.com/Fd2GYveWOS — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) January 20, 2025 Neposredno posle toga meč je obeležila drama