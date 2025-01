Vučić uputio saučešće porodicama nastradalih u Barajevu

Preporučujemo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas saučešće porodicama nastradalih u staračkom domu u mestu Veliki Borak kod Barajeva i istakao da će istražni organi utvrditi šta se desilo. "Zadovoljan sam zbog brze reakcije višeg tužilaštva i verujem da će i policijska istraga do kraja pokazati, iako su mi javili da je neko od očevidaca rekao da je jedan od štićenika upaljačem, valjda, zapalio dušek", rekao je Vučić novinarima u Davosu. On je dodao da je to na