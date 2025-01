Zašto raste nepoverenje u vakcine

BBC News pre 1 sat | Džim Rid -

Vakcine protiv kovida su spasile živote. Mnogo života.

Istraživanje Svetske zdravstvene organizacije (SZO) sada pokazuje da je taj broj u Velikoj Britaniji čak 475.000, a još mnogo više njih bilo je pošteđeno bolničkog lečenja ili respiratora.

Vakcine su bile „naučno čudo", rečeno nam je onomad, naša najbolja nada da nam se životi vrate u normalu posle više meseci karantina i ograničenja.

Ali nešto se dogodilo u godinama koje su usledile.

Istraživanja pokazuju da je poverenje u sve vrste vakcina pretrpelo pozamašan udarac.

„To je veliki paradoks pandemije", kaže doktor Sajmon Vilijams, istraživač javnog zdravlja sa Univerziteta u Svonsiju.

„Jedna od najuspešnijih inovacija u istoriji javnog zdravlja, hitra izrada vakcina protiv kovida, zapravo je imala efekat smanjenja poverenja javnosti u vakcinaciju."

Oko 70 odsto odraslih osoba u Velikoj Britaniji je 2023. reklo da su vakcine bezbedne i efikasne, što je nagli pad u odnosu na 90 odsto iz 2018. godine, prema istraživanju Projekta poverenja u vakcine, koji vodi Londonska škola za higijenu i tropsku medicinu (LSHTM).

Ovo je i te kako deo svetskog trenda, prema kojem je u 52 od 55 anketiranih zemalja doščo do pada poverenja u vakcine u odnosu na 2019. godinu.

A redovne ankete, koje sprovodi JuGov, pokazuju da je sve verovatnije da odrasli ljudi kažu kako vakcine imaju štetne neželjene posledice koji se ne otkrivaju u javnosti.

Procenat koji kaže da je ta izjava „verovatno" ili „definitivno" istinita skočio je na 30 odsto 2024, za razliku od 19 odsto iz 2019. godine.

Getty Images Ankete pokazuju da su odrasli Britanci sve skloniji da tvrde kako vakcine imaju štetna neželjena dejstva koja se ne otkrivaju u javnosti

Istovremeno, stopa vakcinacije dece je u poslednjih pet godina opala još više ispod preporučenih nivoa, čime se dugotrajni trend nastavio.

„Vakcine su uvek naša najbolja odbrana od zaraznih, prenosivih bolesti", dodaje doktor Vilijams.

„Čak i mali pad procenta vakcinisane dece može da napravi veliku razliku."

Zbog čega je onda došlo do rasta nepoverenja u vakcine i da li bilo šta može da se uradi kako bi se to promenilo?

Nagli preokret u stavovima

Tokom dugotrajne istrage o kovidu već se govori o planiranju odbrane od pandemije i njenom uticaju na Nacionalnu zdravstvenu službu u Engleskoj (NHS).

Međutim, ove nedelje su u okviru istrage otpočela saslušanja u vezi sa vakcinacijom širom Velike Britanije - od davanja vakcina, preko njihove bezbednosti, do načina na koji su predstavljene u javnosti.

Doktorka Helen Vol, lekarka opšte prakse iz Boltona, primetila je iz prve ruke promenu u stavovima prema vakcinama tokom pandemije.

U maju 2021. godine, njen grad je dospeo u središte pažnje širom države - broj zaraženih se više nego učetvorostručio u roku od tri nedelje usled pojave novog delta soja korona virusa.

Naređena je masovna vakcinacija u mobilnim jedinicama koje su vodili vojni bolničari.

Doktorka Vol je predvodila masovnu vakcinaciju, kao klinička direktorka lokalnog odbora komisije NHS-a.

„Ljudi su izlazili i kuvali čaj i kafu za one koji su stajali u redovima", kaže ona.

„Postojao je zaista veliki osećaj solidarnosti."

Getty Images Dugi redovi za vakcinaciju protiv kovida u Boltonu

Ali negde sredinom 2021. godine, ona je primetila iznenadni preokret u stavovima ljudi.

„Pacijenti bi počeli da mi govore: 'Zašto bismo vam mi verovali, pa vi radite za njih, oni vas plaćaju, vi ste deo vlade'.

„Brzo smo od spasilaca života postali samo još jedan šraf u sistemu kojem niko nije verovao u određenim oblastima."

Nedugo zatim, ispred lokalnih klinika su počeli da se pojavljuju demonstranti sa plakatima pokušavajući da uvere ljude da se ne vakcinišu, a doktorka Vol kaže da je počela da dobija pretnje smrću.

Skoro četiri godine kasnije, ona kaže: „Mislim da je kovid samo naglasio probleme sa poverenjem koji su već postojali i ojačao sumnje i nedoumice koje su ljudi imali".

Od velikih boginja do MMR

Ali nepoverenje u vakcine sasvim sigurno nije počelo ovom pandemijom.

Trenutni talas skepticizma je samo najnovije oživljavanje žučne rasprave koja korene vuče još u vakcinaciji iz 1796. godine, kad je Edvard Džener izradio vakcinu protiv velikih boginja.

Veliki broj ljudi je 1890-tih protestovao u Lesteru zbog obavezne vakcinacije protiv velikih boginja.

Potom su 1970-tih difterija, tetanus i vakcina protiv magarećeg kašlja bili povezivani sa povredama mozga kod dece, pre nego što su kasnije one bile proglašene bezbednim.

Getty Images Određene odluke vlade navele su neke ljude na proteste

Britanski doktor Endrju Vejkfild je 1998. godine objavio danas ozloglašenu studiju koja je lažno tvrdila da je kombinovana vakcina protiv malih boginja, zauški i rubeole (MMR) odgovorna za povećanu stopu autizma kod dece.

Vejkfildovo istraživanje, opisano kao nejštetnija naučna prevara svih vremena, u međuvremenu je temeljno opovrgnuta, a on je bio izbačen iz lekarskog registra.

Ali šteta je već bila načinjena.

Broj slučajeva malih boginja u Engleskoj i Velsu skočio je 2012. godine na 2.032 sa samo 56 iz 1998. godine.

Bilo je potrebno više od decenije da se vakcinacija MMR vrati približno normali, a ta opovrgnuta povezanost sa autizmom se spominje i dan-danas.

Bio je to prvi ozbiljni medicinski skandal iz doba interneta, baš kao i nagoveštaj onoga što nas čeka.

Era interneta i dezinformacija

Od nastanka društvenih mreža ranih 2000-tih, sa stranicama kao što su Frendstar i MajSpejs, počela je da vlada sve veća zabrinutost zbog širenja glasina i dezinformacija vezanih za zdravlje.

Istraživanje britanske Agencije za zdravstvenu bezbednost (UKHSA) pokazalo je da je 20 odsto anketiranih roditelja 2023. godine reklo kako su naišli na neku informaciju na internetu zbog koje su se zabrinuli oko vakcina, što je nagao skok u odnosu na svega šest odsto iz prethodne godine.

Kako su društvene mreže vremenom postale etablirani deo medijskog prostora, tako se i rizik od dezinformacija promenio.

Getty Images Dugotrajna istraga kovica se trenutno bavi vakcinacijom u Velikoj Britaniji

„Sada neko u nekom kutku sveta može da objavi nešto i odjednom milioni ljudi u drugom delu sveta to da vide u roku od nekoliko sekundi", kaže doktor Vilijams sa Univerziteta u Svonsiju.

„Ne radi se samo o brzini, već i o dometu dezinformacija, što nas dovodi na do sada potpuno neistraženu teritoriju."

Šta misle mladi?

Istraživanja dosledno pokazuju da su mladi odrasli ljudi grupa koja je najsklonija korišćenju društvenih mreža za donošenje odluka o njihovom ličnom zdravlju i da su najpodložniji dezinformacijama.

Karantini i druga ograničavanja značila su da su mnogi od njih u poznim tinejdžerskim godinama tokom pandemije gubili od školovanja, ranih prilika za posao i društvenog života.

Istovremeno, oni su, za razliku od starijih, bili mnogo manje skloni da se ozbiljno razbole nakon što se zaraze virusom.

„Oni su bili ti koji su se osećali kao da su platili najvišu cenu za nešto što je bio primarno problem starijih ljudi", kaže profesorka Hajdi Larson, bivša šefica globalne komunikacije za imunizaciju pri UNICEF-u i direktorka Projekta za poverenje u vakcine pri LSHTM-u.

Podaci takođe ukazuju na to da su mlađe grupe doživele najveći pad poverenja u vakcine u protekle četiri godine, za šta ona kaže da „najviše zabrinjava" u njenom istraživanju.

Getty Images Stručnjaci kažu da negativni sentiment prema vakcinama kod nekih ljudi može biti povezan sa karantinima i ograničenjima

Procenat starih od 18 do 24 godine, na primer, koji kažu da su vakcine bezbedne i efikasne pao je ispod 60 odsto 2023, dok ih je 2019. bilo 80 odsto.

„Oni bi stvarno trebalo da su prioritet, zato što su to potencijalni mladi roditelji i ako oni dovedu u pitanje važnost vakcina, onda smo stvarno u nevolji", kaže profesorka Larson, koji učestvuje u dugotrajnoj istrazi kovida kao veštak.

„Moramo da prihvatimo da se to desilo zbog celokupnog doživljaja kovida i svih kontrola i pritisaka.

„Ti ljudi doslovno govore: 'Dosta je bilo s pričom šta treba da radimo, ne želimo više te vaše vakcine'."

Zabrinutost zbog brzine i bezbednosti

Brzina kojom su nastajale nove vakcine protiv kovida takođe je bila u središtu nekih glasina, zabrinutosti i nepoverenja na internetu.

Podaci sada pokazuju da su vakcine obavile njihov glavni posao - pomogle su našim telima da se očiste od virusa i da se smanji rizik od težeg oblika bolesti, bolničkog lečenja i smrti.

U ranim kliničkim ispitivanjima, međutim, bilo je govoreno da su vakcine efikasne – čak 90 odsto u slučaju Fajzerove vakcine - u sprečavanju da se uopšte zarazite kovidom.

U praksi, ta zaštita od zaražavanja i prenošenja opala je u roku od nekoliko meseci, kako je imunitet „slabio", a virus mutirao u neke druge varijante.

Ključno je, međutim, što se zaštita od teškog oblika bolesti pokazala mnogo dugotrajnijom.

Getty Images Boris Džonson je bio prvi premijer koji se bavio krizom izazvanom pandemijom i organizovanjem masovne vakcinacije

A potom je tu bila i zabrinutost za bezbednost.

AstraZeneka i Džonson i Džonson bili su povezani sa retkim, ali ozbiljnim krvnim ugruškom u mozgu, a njihova upotreba bila je ograničena samo na određene grupe.

Fajzerove i Modernine vakcine, za to vreme, bile su povezane sa retkim slučajem zapaljenja srca, koje bi obično prolazilo bez ikakve dugotrajne štete.

Realnost je da svaka vakcina, baš kao i svako medicinsko lečenje, uvek sa sobom nosi mali stepen rizika, neke više od drugih.

„Naučna i perspektiva javnog zdravlja prilično je jasna - ne samo da su vakcine protiv kovida bile bezbedne i efikasne, već bismo danas živeli u veoma drugačijem svetu da nisu bile primenjene tako brzo", kaže doktor Vilijams sa Univerziteta u Svonsiju.

„Ali mi smo trenutno u ovom složenom, maglovitom svetu gde neki ljudi javno iznose stavove da vakcine nisu bile ono što je obećano."

Zamor od vakcina i „samozadovoljstvo"

Mnogi u Velikoj Britaniji više nemaju direktno iskustvo sa tim koliko opasni virusi kao što su male boginje mogu da budu.

UKHSA kaže da je neko vreme bila ozbiljno zabrinuta zbog opadanja stope vakcinacije kod dece.

Doktorka Meri Remzi, direktorka programa javnog zdravlja pri ovoj organizaciji, veruje da je ovaj trend, koji je započeo u deceniji pre kovida, pre motivisan samozadovoljstvom nego padom poverenja u program vakcinacije dece.

Savremeni životi su takođe pretrpani i pronalaženje vremena da se dete odvede kod lekara opšte prakse na niz vakcina nije uvek baš lak zadatak, kaže ona.

Broj dece koja su primila prvu dozu MMR vakcine u 2024. je pao na 88,9 odsto u Engleskoj, što je najniži nivo za poslednjih 14 godina, a prošle godine smo videli značajne epidemije malih boginja u Londonu, Birmingemu i Bristolu.

Visok nivo vakcinacije protiv malih boginja od ključnog je značaja, jer sprečava prenošenje virusa i štiti ne samo one koji prime vakcinu, već i one koji to ne mogu – male bebe i decu sa oslabljenim imunim sistemom, na primer.

Doktorka Vol takođe misli da bi zbog pandemije polako mogao da se javlja „zamor vakcinama", a čak je i neko medicinsko osoblje „umorno, iscrpljeno i sito" posle više godina vakcina, buster doza, propisa i ograničenja.

Pogledajte video: Kako je imunizacija iskorenila mnoga teška oboljenja

Brojke iz NHS Engleske, na primer, pokazuju da je broj zdravstvenih radnika sa prve linije fronta koji primaju vakcine protiv gripa opao na 35 odsto u novembru 2024. godine, sa 62 odsto iz istog meseca 2019. godine.

Krajem 2021. godine, vlada je uvela mere obavezne vakcinacije protiv kovida za osoblje gerontoloških ustanova u Engleskoj, a kasnije je pokušala da to proširi i na radnike NHS-a.

Povremeno je javnosti takođe predočavano da mora da bude vakcinisano protiv kovida (ili da ima skorašnji negativni test) kako bi putovala u inostranstvo, ulazila u noćne klubove ili posećivala bioskope u delovima Velike Britanije.

Te vrste strogih zdravstvenih mera mogu da pojačaju stopu vakcinacije na kratke staze, tvrdi profesorka Larson iz LSHTM-a, ali postoji opasnost da ćemo sada početi da plaćamo „dugoročnu cenu" toga.

Vlada zabrinutost da bi, ako se ljudi osećaju primoravano ili iznuđivano da prime vakcinu u neka vremena, šire poverenje u vakcine moglo da doživi otpor.

Lične slobode protiv vladinih ograničenja

Dvesta godina je vakcinacija bila neodvojivo povezana sa ličnim slobodama, državnom kontrolom i drugim političkim pitanjima.

To sve više dolazi do izražaja onlajn, gde se takođe odvija šira rasprava o globalnom zagrevanju, kontroli oružja i imigraciji.

„Uvek je 'narod' protiv političke i finansijske elite, a medicinski i naučni stručnjaci se doživljavaju kao deo elite, koji govore drugačijim jezikom i imaju veze sa velikim kompanijama i farmaceutskom industrijom", kaže profesorka Larson.

Za to vreme, kontroverzni kandidat predsednika Trampa za američkog ministra zdravlja, Robert Kenedi Mlađi, ponovo je odlučno vratio vakcine u politički diskurs.

Reuters Novoimenovani ministar zdravlja Donalda Trampa, Robert Kenedi Mlađi (desno), suočio se sa kritikama zbog promovisanja lažnih tvrdnji da vakcine izazivaju autizam

On je u prošlosti ponavljao lažne tvrdnje da vakcine izazivaju autizam, pozivao roditelje da ne vakcinišu decu i morao da se izvinjava nakon što je tvrdio da je toliko dece povređeno vakcinama, da to predstavlja „holokaust".

U nekoliko navrata on je negirao da je protiv vakcinacije, umesto toga tvrdeći da je „za bezbednost".

'Moramo da budemo samouvereniji'

Doktor Sajmon Vilijams sa Univerziteta u Svonsiju sada misli da nadležni u zdravstvu moraju da budu jasniji u vezi sa opasnostima od nekih zaraznih bolesti, suočeni sa onlajn dezinformacijama koje često preuveličavaju mali rizik od vakcina.

„Deo razloga zašto su kampanje za kontrolu duvana bile toliko efikasne od 1980-ih jeste zato što su bile izuzetno jasne po pitanju toga koliko je opasno pušenje i ja mislim da mi možemo da naučimo nešto iz toga", kaže on.

„Moramo da budemo mnogo samouvereniji prilikom iznošenja potencijalnih rizika od odbijanja vakcinisanja."

Druga ideja je „preventivno raskrinkavanje" - učenje ljudi da očekuju i prepoznaju dezinformacije na internetu pre nego što se sretnu sa njima u stvarnom životu, umesto da se oslanjaju na proveravanje činjenica i dosadne video snimke o javnom zdravlju.

Profesorka Hajdi Larson takođe misli da je sada vreme da se pažnja usmeri na one koji su najugroženiji zbog odbijanja da se vakcinišu, posebno mlađe grupe za koje podaci pokazuju da su najviše pogođeni dezinformacijama.

„Krenula bih od škola, počela bih od časova nauke, mislim da gubimo bitku ako se budemo usredsređivali samo na dezinformacije i ako ne počnemo da ističemo učinkovitost i prednost vakcina", kaže ona.

„Poverenje u vakcine širom Evrope trenutno je u padu i mi ne možemo samo da pretpostavimo da će se ono vratiti bez naših zajedničkih napora."

(BBC News, 01.21.2025)