"Držala sam Miodragu ruku, ali je on uspeo da ubode Daneta" Svedočenje bivše tašte ubijenog! Umro uoči ćerkinog rođendana

"Držala sam Miodragu ruku koliko sam mogla, ali je on uspeo da ubode Daneta ispred kuće! Samo sam videla krv..." Ovim potresnim rečima počela je svoju ispovest supruga Miodraga B. (70) iz Batajnice, koji je osumnjičen da je sinoć nakon svađe nožem nasmrt izbo bivšeg zeta Daneta N. (41) na slavi Sveti Jovan.

Žrtva je do zadobijenih povreda preminuo na putu do Urgentnog centra, a osumnjičeni, bivši tast je proveden i određeno mu je zadržavanje do 48 sati. - Dane je došao kod nas na slavu kako bi nas ispoštovao jer smo bili u dobrim odnosima. A ponajviše je došao jer mu je ćerkici bio rođendan iza ponoći - navodi sagovornica za Informer i dodaje da malena kojoj je danas 9. rođendan ne zna da joj je tata preminuo. Prema njenim rečima, sa Danetom su se veoma lepo slagali,