„Ceo život sumnjaju u mene…“ Novak Đoković u inat kritičarima!

Novak Đoković, najveći teniser svih vremena, u utorak je ostvario još jednu veličanstvenu pobedu.

Posle četiri seta eliminisao je Karlosa Alkaraza, 16 godina mlađeg četvorostrukog grend slem prvaka. Za razliku od nekih prethodnih mečeva, Alkaraz je bio favorit pred ulazak u duel. Novaka je, razume se, takva situacija samo dodatno obodrila. O tome je 37-godišnji Beograđanin govorio u delu konferencije za medije koji je održan na srpskom jeziku. “Mnogi ljudi sumnjanju – sumnjaju ceo život… Tokom cele karijere me to prati. Ljudi konstantno pokušavaju da me ponište