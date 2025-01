Kralj bolji od princa: Đoković porazio Alkarasa (video)

Srpski as u polufinalu Australijan opena

Novak Đoković ili Karlos Alkaras, nedoumica je bila samo na početku meča možda i glavnih favorita za osvajanje Australijan opena. Najbolji ikad nije dozvolio iznenađenje već održao lekciju mnogo mlađem kolegi s druge strane mreže – 4:6, 6:4, 6:3, 6:4. He's built different. Novak Djokovic prevails in a thrilling four-set quarterfinal encounter against Carlos Alcaraz! @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/zRtEHAbJlA Meč je