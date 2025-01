Navijači Zvezde i PSV se tukli po Beogradu

Navijači Crvene zvezde i PSV Ajdhovena sukobili su se na nekoliko lokacija u Beogradu.

Pristalice holandskog kluba doputovale su u prestonicu Srbije gde će bodriti svoj tim protiv Crvene zvezde, ali kao i u slučaju kada su navijači Štutgarta bili u našoj zemlji, desili su se sukobi između grupa. Kako ne bi bilo dezinformacija u vezi sa aktuelnim stanjem u zemlji, nije reč o napadima na građane i studente, već o navijačkim sukobima. 21.01.2025🇷🇸 Delije attacked PSV before tomorrow match, click here for more videos: https://t.co/8cbCXoqUv6