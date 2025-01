Mir, brate, mir

Zašto je mir postao toliko česta želja i tema i najčešća poruka za 2025. godinu

Uz Novu godinu uvek ide ono „srećna“ jer jedni drugima najčešće želimo upravo to – sreću (najveću). Verujem da to ide iz ubeđenja da ako imaš sreće, onda će i sve drugo da ti ide od ruke. Oni koji bi u čestitki da napišu i pokoju reč više poželeće nam i zdravlje i ljubav i pare i putovanja ili sve što već znaju da vam treba i znači. Puno se toga do sada želelo, ali se retko pominjao mir. Kao da je Nova bila za silne želje i za to „da sve pršti“, dok se mir „čuvao“