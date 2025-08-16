Ministarstvo: Nastavak hitnih mera za obezbeđivanja pijaće vode na Suvoj planini

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nastavlja da preduzima hitne mere radi obezbeđivanja pijaće vode na Suvoj planini, gde su, usled presušivanja izvorišta Rakoš, životinje na ispaši ostale bez vode.

Po nalogu ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragana Glamočića, državni sekretar u tom ministarstvu Bratislav Ćirković obišao je stočare u selu Mali Krčimir u Gadžinom Hanu, čija se goveda nalaze na ispaši na Suvoj planini. Obilasku su prisustvovali i predsednik opštine Gadžin Han Milisav Filipović i direktor Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Niš Srećko Vukašinović. Ćirković je poručio da će država, kao i do sada, nastaviti da bude čvrst