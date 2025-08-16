Ministarstvo poljoprivrede preduzima hitne mere za obezbeđivanje vode na Suvoj planini

Ministarstvo poljoprivrede preduzima hitne mere za obezbeđivanje vode na Suvoj planini

Zbog presušivanja izvorišta Rakoš, životinje na ispaši ostale bez vode, a stočari su pozvani na aktivnu ulogu u rešavanju problema.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nastavlja hitne mere za obezbeđivanje pijaće vode na Suvoj planini, gde je presušilo izvorište Rakoš, ostavljajući životinje bez vode. Državni sekretar Bratislav Ćirković obišao je stočare u selu Mali Krčimir u Gadžinom Hanu. RTV Blic N1 Info

Ministar Glamočić i državni sekretar Ćirković ističu da stočari moraju preuzeti aktivnu ulogu u obezbeđivanju vode za svoja grla, jer se ne može oslanjati samo na državne intervencije. Podrška lokalnih samouprava i komunalnih preduzeća biće obezbeđena do kraja sušnog perioda. NIN Južne vesti Radio 021

