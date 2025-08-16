Ministarstvo poljoprivrede preduzima hitne mere za obezbeđivanje vode na Suvoj planini

Naslovi.ai pre 1 sat

Zbog presušivanja izvorišta Rakoš, životinje na ispaši ostale bez vode, a stočari su pozvani na aktivnu ulogu u rešavanju problema.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nastavlja hitne mere za obezbeđivanje pijaće vode na Suvoj planini, gde je presušilo izvorište Rakoš, ostavljajući životinje bez vode. Državni sekretar Bratislav Ćirković obišao je stočare u selu Mali Krčimir u Gadžinom Hanu. RTV Blic N1 Info

Ministar Glamočić i državni sekretar Ćirković ističu da stočari moraju preuzeti aktivnu ulogu u obezbeđivanju vode za svoja grla, jer se ne može oslanjati samo na državne intervencije. Podrška lokalnih samouprava i komunalnih preduzeća biće obezbeđena do kraja sušnog perioda. NIN Južne vesti Radio 021