Infrastruktura železnice Srbije instalirala mernu opremu u Prokopu za praćenje bezbednosti konstrukcije

Naslovi.ai pre 11 minuta
Infrastruktura železnice Srbije instalirala mernu opremu u Prokopu za praćenje bezbednosti konstrukcije

Nakon instalacije dodatne opreme za merenje pomeranja ploče u Prokopu, vlasti tvrde da je stanica bezbedna, dok opozicija poziva na zatvaranje.

Infrastruktura železnice Srbije instalirala je dodatnu mernu opremu u železničkoj stanici Beograd Centar (Prokop) kako bi kontinuirano pratila kretanje i stabilnost ploče iznad peronskog dela. Dosadašnja merenja pokazuju da je stanica bezbedna za korišćenje i saobraćaj. RTS N1 Info RTV Nedeljnik Serbian News Media

Tokom geodetskog snimanja postavljeno je 14 markera na sedam peronskih stubova i izvršeno merenje na 44 repera, što omogućava detaljno praćenje stanja konstrukcije. Novi magazin Ekapija Radio 021

Potpredsednik Stranke slobode i pravde Dušan Nikezić kritikovao je vlast zbog priznavanja pomeranja ploče i pozvao na hitno zatvaranje stanice zbog bezbednosnih razloga. On je ocenio da instalacija opreme nije dovoljna mera i da postoji rizik za putnike. N1 Info Danas

