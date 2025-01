"Odlična prilika za nas!" Vučić otkrio šta dolazak premijerke Italije Đorđe Meloni znači za Srbiju: Sačekaće je ogromna delegacija

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je danas da će u Srbiju uskoro doći premijerka Italije Đorđa Meloni i sa njom velika delegacija privrednika što će biti odlična prilika za poslovne kontakte sa privrednicima iz Srbije i unapređenje saradnje.

- Dolaze sa ogromnom delegacijom u Beograd, sačekaće ih ogromna delegacija privrednika, biznismena u našoj zemlji. Verujem da će to biti izvanredna prilika za bi-tu-bi kontakte, da će to biti dobra prilika da razgovaramo o svemu i da dodatno unapredimo svoju saradnju sa Italijom - rekao je Vučić. On je rekao i da je Italija otvorila u Beogradu sedišta za tri najvažnije finansijske kuće kako bi mogli da podrže različite vrste projekata. - Kada "panda" krene sa