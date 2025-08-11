Smanjena vrednost građevinskih radova u Srbiji u drugom kvartalu

Radio 021 pre 3 sata  |  Beta
Smanjena vrednost građevinskih radova u Srbiji u drugom kvartalu

U Srbiji je u drugom kvartalu ove godine vrednost izvedenih građevinskih radova opala u tekućim cenama za 12,7 odsto, u odnosu na isti period 2024. godine.

U stalnim cenama bila je manja za 16,1 odsto, objavio je Republički zavod za statistiku (RZS). Kako je navedeno, vrednost izvedenih građevinskih radova u stalnim cenama povećana je u Beogradskom regionu za 19,2 odsto. U regionu Šumadije i Zapadne Srbije bila je manja za 8,8 odsto, u regionu Južne i Istočne Srbije za 31,8 odsto, a u regionu Vojvodine bila je manja za 44,9 odsto, u odnosu na isti kvartal prošle godine. Od ukupne vrednosti građevinskih radova, na
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Šestomesečni profit banaka u Srbiji 775 miliona evra

Šestomesečni profit banaka u Srbiji 775 miliona evra

Vesti online pre 12 minuta
Srednji kurs dinara za evro u utorak 117,1713 dinara

Srednji kurs dinara za evro u utorak 117,1713 dinara

Politika pre 3 sata
Oglasila se Narodna banka Srbije Tiče se kursa evra, menja se jedna stvar

Oglasila se Narodna banka Srbije Tiče se kursa evra, menja se jedna stvar

Alo pre 4 sati
Narodna banka povećavala devizne rezerve

Narodna banka povećavala devizne rezerve

Kamatica pre 5 sati
NBS: Devizne rezerve na kraju jula 28,3 milijarde evra

NBS: Devizne rezerve na kraju jula 28,3 milijarde evra

Nova ekonomija pre 7 sati
Institut "Simo Milošević" iz minusa u plus: Neto dobit 4 miliona evra u prvom polugodištu

Institut "Simo Milošević" iz minusa u plus: Neto dobit 4 miliona evra u prvom polugodištu

Blic pre 7 sati
Opala vrednost građevinskih radova u Srbiji u drugoj četvrtini godine

Opala vrednost građevinskih radova u Srbiji u drugoj četvrtini godine

Nova ekonomija pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaVojvodinaZavod za statistiku

Ekonomija, najnovije vesti »

Tramp produžio rok za uvođenje visokih carina Kini

Tramp produžio rok za uvođenje visokih carina Kini

Blic pre 7 minuta
SAD i Kina produžile trgovinsko primirje 90 dana

SAD i Kina produžile trgovinsko primirje 90 dana

N1 Info pre 12 minuta
Šestomesečni profit banaka u Srbiji 775 miliona evra

Šestomesečni profit banaka u Srbiji 775 miliona evra

Vesti online pre 12 minuta
Sve za kuću u novom ritejl parku Rizort living mol u septembru stiže u ovaj grad

Sve za kuću u novom ritejl parku Rizort living mol u septembru stiže u ovaj grad

Dnevnik pre 27 minuta
Dolar sve slabiji Evo šta se dešava sa najjačom svetskom valutom

Dolar sve slabiji Evo šta se dešava sa najjačom svetskom valutom

Alo pre 2 minuta