NBS: Devizne rezerve na kraju jula 28,3 milijarde evra

Nova ekonomija pre 8 sati
NBS: Devizne rezerve na kraju jula 28,3 milijarde evra

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije (NBS) su na kraju jula ove godine iznosile 28,3 milijarde evra, i u odnosu na kraj juna povećane su za 931,1 milion evra, saopštila je danas NBS.

Taj iznos deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 165,0 odsto i 6,7 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda. Neto devizne rezerve (bruto devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu aranžmana i drugim osnovima) na kraju jula iznosile su oko 24,1 milijardu evra, a u odnosu na kraj juna veće su za 984,3 miliona evra. Prilivi u
Otvori na novaekonomija.rs

Povezane vesti »

Šestomesečni profit banaka u Srbiji 775 miliona evra

Šestomesečni profit banaka u Srbiji 775 miliona evra

Vesti online pre 1 sat
Smanjena vrednost građevinskih radova u Srbiji u drugom kvartalu

Smanjena vrednost građevinskih radova u Srbiji u drugom kvartalu

Radio 021 pre 4 sati
Srednji kurs dinara za evro u utorak 117,1713 dinara

Srednji kurs dinara za evro u utorak 117,1713 dinara

Politika pre 5 sati
Oglasila se Narodna banka Srbije Tiče se kursa evra, menja se jedna stvar

Oglasila se Narodna banka Srbije Tiče se kursa evra, menja se jedna stvar

Alo pre 6 sati
Narodna banka povećavala devizne rezerve

Narodna banka povećavala devizne rezerve

Kamatica pre 7 sati
Institut "Simo Milošević" iz minusa u plus: Neto dobit 4 miliona evra u prvom polugodištu

Institut "Simo Milošević" iz minusa u plus: Neto dobit 4 miliona evra u prvom polugodištu

Blic pre 8 sati
Opala vrednost građevinskih radova u Srbiji u drugoj četvrtini godine

Opala vrednost građevinskih radova u Srbiji u drugoj četvrtini godine

Nova ekonomija pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Tramp produžio rok za uvođenje visokih carina Kini

Tramp produžio rok za uvođenje visokih carina Kini

Blic pre 1 sat
SAD i Kina produžile trgovinsko primirje 90 dana

SAD i Kina produžile trgovinsko primirje 90 dana

N1 Info pre 1 sat
Šestomesečni profit banaka u Srbiji 775 miliona evra

Šestomesečni profit banaka u Srbiji 775 miliona evra

Vesti online pre 1 sat
Tramp potpisao naredbu o odlaganju visokih tarifa na kinesku robu za 90 dana

Tramp potpisao naredbu o odlaganju visokih tarifa na kinesku robu za 90 dana

Insajder pre 1 sat
SAD i Kina produžile trgovinsko primirje

SAD i Kina produžile trgovinsko primirje

Radio 021 pre 1 sat