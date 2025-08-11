NBS: Devizne rezerve na kraju jula 28,3 milijarde evra

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije (NBS) su na kraju jula ove godine iznosile 28,3 milijarde evra, i u odnosu na kraj juna povećane su za 931,1 milion evra, saopštila je danas NBS.

Taj iznos deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 165,0 odsto i 6,7 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda. Neto devizne rezerve (bruto devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu aranžmana i drugim osnovima) na kraju jula iznosile su oko 24,1 milijardu evra, a u odnosu na kraj juna veće su za 984,3 miliona evra. Prilivi u