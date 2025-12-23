Šta znači kad javna preduzeća postanu d.o.o?

Danas pre 1 sat  |  Nova ekonomija
Šta znači kad javna preduzeća postanu d.o.o?

Dugo najavljivana odluka je konačno doneta, pa je šest javnih preduzeća promenilo pravnu formu u „društvo sa ograničenom odgovornošću“.

Ekonomista Milan Kovačević kaže da prodaja javnih preduzeća može biti motiv za ovu promenu, a Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija objašnjava da čelnici ovih d.o.o. sada neće biti u obavezi da podnose izveštaje o imovini i prihodima. Kovačević kaže da je bilo slučajeva kada se razmatrala prodaja pojedinih javnih preduzeća ili njihovih delova, ali „stranci nisu razumeli šta to kupuju“. „Tako da je i to bio jedan od važnih aduta da se uskladimo sa regulativom
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Javna preduzeća "Srbijavode", "Pošta Srbije" i "Putevi Srbije" prelaze u d.o.o.

Javna preduzeća "Srbijavode", "Pošta Srbije" i "Putevi Srbije" prelaze u d.o.o.

B92 pre 2 sata
Velika promena u državnim firmama: Pošta Srbije i još šest preduzeća više nisu javna

Velika promena u državnim firmama: Pošta Srbije i još šest preduzeća više nisu javna

Moj Novi Sad pre 4 sati
Rasprodaja Srbije: Pošta, Putevi Srbije i Srbijavode više nisu javna preduzeća

Rasprodaja Srbije: Pošta, Putevi Srbije i Srbijavode više nisu javna preduzeća

Ozon press pre 4 sati
Javna preduzeća "Srbijavode", "Pošta Srbije" i "Putevi Srbije" prelaze u d.o.o.

Javna preduzeća "Srbijavode", "Pošta Srbije" i "Putevi Srbije" prelaze u d.o.o.

Newsmax Balkans pre 5 sati
Javna preduzeća "Srbijavode", "Pošta Srbije" i "Putevi Srbije" prelaze u d.o.o.

Javna preduzeća "Srbijavode", "Pošta Srbije" i "Putevi Srbije" prelaze u d.o.o.

RTV pre 6 sati
Vlada Srbije odlučila da Pošta, Putevi Srbije i Srbijavode postaju DOO, više nisu javna preduzeća

Vlada Srbije odlučila da Pošta, Putevi Srbije i Srbijavode postaju DOO, više nisu javna preduzeća

Glas Zaječara pre 6 sati
Javna preduzeća "Srbijavode","Pošta Srbije" i "Putevi Srbije" prelaze u d.o.o.

Javna preduzeća "Srbijavode","Pošta Srbije" i "Putevi Srbije" prelaze u d.o.o.

NIN pre 5 sati

Ključne reči

Javna preduzećaMilan Kovačević

Ekonomija, najnovije vesti »

Šta znači kad javna preduzeća postanu d.o.o?

Šta znači kad javna preduzeća postanu d.o.o?

Danas pre 1 sat
Penzioneri u Crnoj Gori dobijaju novogodišnju čestitku od 400 evra: Ovo je jedini uslov

Penzioneri u Crnoj Gori dobijaju novogodišnju čestitku od 400 evra: Ovo je jedini uslov

Blic pre 1 sat
"Razveden, 62 godine, bez posla" Ispovest muškarca koji godinama traži stalan posao u zemlji koja je raj za Srbe: "Niko me…

"Razveden, 62 godine, bez posla" Ispovest muškarca koji godinama traži stalan posao u zemlji koja je raj za Srbe: "Niko me neće, a ja moram da radim do 70."

Blic pre 1 sat
(Foto) Hit na pijaci kod Bujanovca: Pogledajte rekordera od preko 300 kila

(Foto) Hit na pijaci kod Bujanovca: Pogledajte rekordera od preko 300 kila

Blic pre 2 sata
Toplotna pumpa za 100 kvadrata i cena: Koliko košta grejanje koje može da vam prepolovi račune

Toplotna pumpa za 100 kvadrata i cena: Koliko košta grejanje koje može da vam prepolovi račune

Blic pre 2 sata