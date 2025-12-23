Šta znači kad javna preduzeća postanu d.o.o?

Dugo najavljivana odluka je konačno doneta, pa je šest javnih preduzeća promenilo pravnu formu u „društvo sa ograničenom odgovornošću“.

Ekonomista Milan Kovačević kaže da prodaja javnih preduzeća može biti motiv za ovu promenu, a Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija objašnjava da čelnici ovih d.o.o. sada neće biti u obavezi da podnose izveštaje o imovini i prihodima. Kovačević kaže da je bilo slučajeva kada se razmatrala prodaja pojedinih javnih preduzeća ili njihovih delova, ali „stranci nisu razumeli šta to kupuju“. „Tako da je i to bio jedan od važnih aduta da se uskladimo sa regulativom