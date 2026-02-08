Danas ističe rok za prijave za upis bespravnih objekata

Politika pre 1 sat
Danas ističe rok za prijave za upis bespravnih objekata

Građani Srbije još danas mogu da podnesu prijave za upis bespravnih po osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojin

Građani Srbije još danas mogu da podnesu prijave za upis bespravnih po osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima (Svoj na svome), a prema poslednjim podacima Republičkog geodetskog zavoda do sada je stiglo oko 2,3 miliona prijava građana. Rok za podnošenje prijava je bio 5. februar, ali je zbog velikog interesovanja građana i naglog povećanja broja korisnika u sistemu produžen za još tri dana odnosno do 8. februara u
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Danas je poslednji dan za prijavu upisa bespravnih objekata, do sada stiglo oko 2,3 miliona prijava

Danas je poslednji dan za prijavu upisa bespravnih objekata, do sada stiglo oko 2,3 miliona prijava

Insajder pre 17 minuta
Ističe rok za prijavu bespravnih objekata: Građani imaju još malo vremena

Ističe rok za prijavu bespravnih objekata: Građani imaju još malo vremena

Euronews pre 2 minuta
Još danas podnošenje prijava za upis nelegalnih objekata

Još danas podnošenje prijava za upis nelegalnih objekata

RTS pre 42 minuta
"Svoj na svome": Građani prijavljivali i nadstrešnice i bunare pod krovom

"Svoj na svome": Građani prijavljivali i nadstrešnice i bunare pod krovom

Radio 021 pre 1 sat
Još danas podnošenje prijava za upis bespravnih objekata

Još danas podnošenje prijava za upis bespravnih objekata

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ekonomija, najnovije vesti »

Danas je poslednji dan za prijavu upisa bespravnih objekata, do sada stiglo oko 2,3 miliona prijava

Danas je poslednji dan za prijavu upisa bespravnih objekata, do sada stiglo oko 2,3 miliona prijava

Insajder pre 17 minuta
Kako je vlast promenila izgled metroa i napravila svoj: Kuda se najviše kreću građani Beograda

Kako je vlast promenila izgled metroa i napravila svoj: Kuda se najviše kreću građani Beograda

Forbes pre 37 minuta
Dobro došli na (a)politične Olimpijske igre

Dobro došli na (a)politične Olimpijske igre

Bloomberg Adria pre 32 minuta
Potrošnja AI kompanija uporediva je sa izgradnjom železničke infrastrukture u 19. veku

Potrošnja AI kompanija uporediva je sa izgradnjom železničke infrastrukture u 19. veku

Bloomberg Adria pre 33 minuta
Italijanske kompanije u Srbiji izgubile desetine miliona evra zbog blokada graničnih prelaza

Italijanske kompanije u Srbiji izgubile desetine miliona evra zbog blokada graničnih prelaza

Biznis.rs pre 32 minuta