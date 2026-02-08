Još danas podnošenje prijava za upis nelegalnih objekata

U ponoć ističe rok za podnošenje prijava za upis bespravnih objekata. Rok je produžen zbog velikog interesovanja građana i naglog povećanja broja korisnika u sistemu, kao i zbog želje da se građanima omogući da podnesu prijave, navode u resornom ministarstvu.

Građani Srbije još danas mogu da podnesu prijave za upis bespravnih objekata po osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima (Svoj na svome). Rok za podnošenje prijava je bio 5. februar, ali je zbog velikog interesovanja građana i naglog povećanja broja korisnika u sistemu produžen za još tri dana odnosno do 8. februara u ponoć. Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima (Svoj na svome)