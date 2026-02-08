Rok za podnošenje prijava za bespravne objekte ističe u ponoć

Još danas građani mogu da podnesu prijave za upis bespravnih objekata po osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima.

Prema poslednjim podacima Republičkog geodetskog zavoda, do sada je stiglo oko 2,3 miliona prijava građana. Rok za podnošenje prijava je bio 5. februar, ali je zbog velikog interesovanja građana i naglog povećanja broja korisnika u sistemu produžen za još tri dana odnosno do 8. februara u ponoć. Ovim zakonom se predviđa i nulta tolerancija na novu bespravnu gradnju, jer po njegovom stupanju na snagu svi objekti koji se grade bez izdate građevinske dozvole odnosno