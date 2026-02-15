Ana od Luksemburga

Dok predsednica Skupštine tvrdi da najstarijima mogu da pozavide kolege iz razvijenih zemalja EU, njima je za samo tri godine grejanje poskupelo 30, struja 35, medicinske usluge 47,5 odsto, a cene hrane od 2021. povećane su 56,7 odsto, pa im za druge potrebe ništa i ne ostaje

O blagostanju nacije mnogo više od nominalnih stopa rasta BDP-a govori realna kupovna moć 1,66 miliona penzionera, koji će do kraja 2026. primati u proseku 56.834 dinara. Pre povišice od 12,2 odsto, prosečna penzija bila je 50.658 dinara. To što ni dve novembarske penzije nisu bile dovoljne da pokriju troškove potrošačke korpe iz avgusta 2025, za koju je trebalo izdvojiti 109.449 dinara, izgleda ne brine predsednicu Skupštine i bivšu premijerku Anu Brnabić. Ona je
