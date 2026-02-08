U ponoć ističe rok za podnošenje prijava za upis bespravnih objekata
Glas Zaječara pre 52 minuta
Rok za podnošenje prijava za upis bespravnih objekata, na osnovu zakona nazvanog "Svoj na svome", ističe večeras u ponoć, a prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, do sada je stiglo oko 2,3 miliona prijava građana.
Rok za prijavu za upis bespravnih objekata po osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima prvobitno je bio 5. februar, ali je produžen zbog velikog interesovanja građana i naglog povećanja broja korisnika u sistemu, kako je navelo resorno ministarstvo. Prijava nelegalnih objekata po osnovu zakona "Svoj na svome" počele su 8. decembra putem digitalne platforme koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i