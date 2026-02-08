U ponoć ističe rok za podnošenje prijava za upis bespravnih objekata

Rok za podnošenje prijava za upis bespravnih objekata, na osnovu zakona nazvanog "Svoj na svome", ističe večeras u ponoć, a prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, do sada je stiglo oko 2,3 miliona prijava građana.

Rok za prijavu za upis bespravnih objekata po osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima prvobitno je bio 5. februar, ali je produžen zbog velikog interesovanja građana i naglog povećanja broja korisnika u sistemu, kako je navelo resorno ministarstvo. Prijava nelegalnih objekata po osnovu zakona "Svoj na svome" počele su 8. decembra putem digitalne platforme koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i