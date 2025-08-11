Institut "Simo Milošević" iz minusa u plus: Neto dobit 4 miliona evra u prvom polugodištu

Institut „Simo Milošević“ ostvario je neto dobit od 4,02 miliona evra u prvoj polovini 2025. godine i to zahvaljujući rastu prihoda, nakon što je u istom periodu 2024. zabeležio neto gubitak od 1,59 miliona evra.

Prihodi od prodaje porasli su u periodu januar–jun na 5,67 miliona evra sa 3,58 miliona evra godinu ranije, dok su ostali poslovni prihodi skočili na 3,87 miliona evra sa 147 hiljada evra, saopšteno je iz Instituta „Simo Milošević“ navodi se u izveštaju dostavljenom Montenegroberzi. Istovremeno, poslovni rashodi su smanjeni na 3,87 miliona evra u prvih šest meseci ove godine sa 4,96 miliona evra u istom periodu 2024, dok su troškovi zarada pali na 1,59 miliona evra