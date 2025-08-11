Institut "Simo Milošević" iz minusa u plus: Neto dobit 4 miliona evra u prvom polugodištu

Blic pre 4 sati
Institut "Simo Milošević" iz minusa u plus: Neto dobit 4 miliona evra u prvom polugodištu

Institut „Simo Milošević“ ostvario je neto dobit od 4,02 miliona evra u prvoj polovini 2025. godine i to zahvaljujući rastu prihoda, nakon što je u istom periodu 2024. zabeležio neto gubitak od 1,59 miliona evra.

Prihodi od prodaje porasli su u periodu januar–jun na 5,67 miliona evra sa 3,58 miliona evra godinu ranije, dok su ostali poslovni prihodi skočili na 3,87 miliona evra sa 147 hiljada evra, saopšteno je iz Instituta „Simo Milošević“ navodi se u izveštaju dostavljenom Montenegroberzi. Istovremeno, poslovni rashodi su smanjeni na 3,87 miliona evra u prvih šest meseci ove godine sa 4,96 miliona evra u istom periodu 2024, dok su troškovi zarada pali na 1,59 miliona evra
Smanjena vrednost građevinskih radova u Srbiji u drugom kvartalu

Radio 021 pre 19 minuta
Srednji kurs dinara za evro u utorak 117,1713 dinara

Politika pre 39 minuta
Oglasila se Narodna banka Srbije Tiče se kursa evra, menja se jedna stvar

Alo pre 1 sat
Narodna banka povećavala devizne rezerve

Kamatica pre 2 sata
NBS: Devizne rezerve na kraju jula 28,3 milijarde evra

Nova ekonomija pre 4 sati
Opala vrednost građevinskih radova u Srbiji u drugoj četvrtini godine

Nova ekonomija pre 4 sati
Rzs: Vrednost građevinskih radova u drugom kvartalu manja nego pre godinu dana

Blic pre 4 sati
Nova era BMW-a počinje, a iX3 je prekretnica

Bloomberg Adria pre 19 minuta
Zaboravljena grčka ostrva - sedam mesta o kojima se ne priča

Bloomberg Adria pre 23 minuta
Smanjena vrednost građevinskih radova u Srbiji u drugom kvartalu

Radio 021 pre 19 minuta
Predsednik Portugala odobrio privatizaciju TAP Air Portugal – poznati prvi zainteresovani kupci

Aero.rs pre 18 minuta
Film „Sedef magla“ Milorada Milinkovića otvara 8. Dunav Film Fest

BizLife pre 18 minuta