Država će morati da se ponaša kao krizni menadžer

Za početak država će morati da aktivira skladište Banatski Dvor do maksimuma. To pomaže kratkoročno, ali skladište je samo amortizer, ne izvor. Sa 450 miliona kubika radnog gasa, ono kupuje vreme, ali ne rešava probleme na srednji i duži rok

U srpskoj javnosti se „diversifikacija“ često svodi na rečenicu: „imamo interkonektor sa Bugarskom“. U energetici, međutim, cev nije isto što i izvor. Srbija je poslednjih godina dobila novu ulaznu tačku (Niš–Dimitrovgrad), ali je zadržala staru strukturu tako da stabilnost sistema i dalje počiva na ruskom volumenu. Razlog, dakle, nije ideološki, nego matematički. Pogledajmo najpre kapacitete – šta je tehnički moguće, a šta realno dostupno. Interkonektor