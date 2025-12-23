Država će morati da se ponaša kao krizni menadžer

Radar pre 24 minuta  |  Miloš Zdravković
Država će morati da se ponaša kao krizni menadžer

Za početak država će morati da aktivira skladište Banatski Dvor do maksimuma. To pomaže kratkoročno, ali skladište je samo amortizer, ne izvor. Sa 450 miliona kubika radnog gasa, ono kupuje vreme, ali ne rešava probleme na srednji i duži rok

U srpskoj javnosti se „diversifikacija“ često svodi na rečenicu: „imamo interkonektor sa Bugarskom“. U energetici, međutim, cev nije isto što i izvor. Srbija je poslednjih godina dobila novu ulaznu tačku (Niš–Dimitrovgrad), ali je zadržala staru strukturu tako da stabilnost sistema i dalje počiva na ruskom volumenu. Razlog, dakle, nije ideološki, nego matematički. Pogledajmo najpre kapacitete – šta je tehnički moguće, a šta realno dostupno. Interkonektor
Ako planirate da date otkaz i da se preselite? Gde su plate u Evropi najveće, a gde najmanje? ceo spisak

Kao na filmu: Radoslav Tripković se vratio u Ridjicu, otkupio dedovinu i od nje napravio imperiju

(Foto) Nisu svi Tanurdžići bili veleposednici: Povratak korenima i dedinim vinogradima - ovo je priča porodice Radoslava…

Sve opcije za Niš i dalje na stolu "Od ulaska treće strane, preko Republike Srbije kao kupca", a tu je i treća

Na Beogradskoj berzi promet preko 4 miliona dinara!

Presek cena goriva u regionu za ovu nedelju: Srbija u gornjem delu lestvice (tabela)

Pijace u Srbiji pred praznike prazne: Rast cena 30-40%, ali niko se slave ne odriče: Jedna namirnica otišla na 500 dinara…

Južna Koreja razvila tehnologiju sa voz koji ide 370 km/h: Brži je od bilo čega u Evropi i Japanu, ali ova država je i dalje…

Uvodi se alkotestiranje za pilote i posade na svim srpskim aerodromima: Srbija među prvima u regionu uvodi potpunu kontrolu…

Šta znači kad javna preduzeća postanu d.o.o?

Penzioneri u Crnoj Gori dobijaju novogodišnju čestitku od 400 evra: Ovo je jedini uslov

