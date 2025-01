Od nedelje 21 stepen! Jutarnja sutra u minusu, a onda temperatura raste i raste, ali biće i snega i to u Beogradu! Detaljna vremenska prognoza do kraja januara

Meteorolozi su najavili da će u Srbiji u drugoj polovini ove sedmice granuti sunce i ono što raduje sve koji nisi ljubitelji zime, hladnog i tmurnog vremena je što sunce neće biti „zubato“, već će podići temperaturu vazduha na prolećne vrednosti! Iako se minimalna temperatura jutros zadržala na prosečnom januarskom nivou, dnevne maksimalne biće više od 10 stepeni Celzijusa, što je prosek za mart (od 8 do 16 stepeni), a do kraja meseca će dostići i aprilski nivo (od 15 do 21 stepen).

Prema vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda ( RHMZ) danas će biti umereno do potpuno oblačno i malo toplije, pre podne i sredinom dana u južnim i centralnim predelima sa dužim sunčanim intervalima. Kiša se očekuje: Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura od -4 do 1 stepen, a najviša dnevna temperatura vazduha će biti od 7 do 13 stepeni. U Beogradu će biti promenjivo oblačno sa maksimalnom dnevnom temperaturom vazduha