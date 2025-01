Vremenska prognoza za sutra deluje kao čist preokret sudbine

Možda su najavljivali kišu, ali po najtačnijem norveškom meteosajtu - staje već do 10 sati.

U petak pre podne prolazno naoblačenje sa slabom kišom, posle podne delimično razvedravanje. Vetar slab promenlјiv, na istoku slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 5 °C, a najviša dnevna od 9 do 14 °C. Tokom večeri i noći u nižim predelima očekuju se magla ili niska oblačnost, najavio je RHMZ. Ali, sutra sve mora da stane – pa će i kiša. I to taman na vreme. S obzirom na to da je za sutra zakazan masovni „Čas u prirodi“, pogledali smo i šta kaže