Sutra u Srbiji oblačno, pre podne mestimično kiša, potom delimično razvedravanje

U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno, ujutru i pre podne mestimično sa kišom, a posle podne se očekuje delimično razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab promenljiv vetar, na istoku slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od nula do pet stepeni, a najviša dnevna od devet do 14 stepeni. Tokom večeri i noći u nižim predelima očekuju se magla ili niska oblačnost. U Beogradu će pre podne biti umereno do potpuno oblačno, ujutru sa slabom kišom, a posle podne se očekuje delimično razvedravanje. Duvaće slab promenljiv vetar. Najniža temperatura će biti oko pet stepenii Celzijusa, a