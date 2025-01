Arhiv javnih skupova: U Novom Sadu 22.000, u Beogradu 35.000, u Jagodini 14.000 ljudi

Arhiv javnih skupova je naveo da je u Novom Sadu izjednačen novembarski rekord od 22.000 učesnika protesta.

U Nišu se na Sinđelićevom trgu okupilo 10.500 hiljada ljudi, dok je u protestnoj šetnji u Kragujevcu učestvovalo 5.500-6.000 ljudi, dodaje se u saopštenju. "Na osnovu dostupnih snimaka za grad Beograd, procenjeno je da se (juče) kod zgrade Vlade Republike Srbije okupilo približno 35.000 ljudi, dok se na kružnom toku kod Opštine Novi Beograd okupilo još oko 20.000 ljudi", piše u saopštenju. View this post on Instagram A post shared by Radio 021 (@radio_021) Arhiv