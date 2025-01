VIDEO: Veliki transparent na Promenadi - studenti pozvali na blokadu sva tri mosta u Novom Sadu

Na krov tržnog centra "Promenada" okačen je transparent sa pozivom na protest 1. februara kada se ujedno obeležava i Dan grada.

Na transparentu su nacrtane spojene siluete tri novosadska mosta, ispod kojih je spojeni simbol krova Železničke stanice i jednog mosta. Ispod je tekst: "1.2. na 3 mosta". Studenti koji blokiraju Univerzitet u Novom Sadu najavili su da će na Dan grada, 1. februara, održati protest i blokirati sva tri mosta preko Dunava u tom gradu. View this post on Instagram A post shared by SERBIA LIVE - NOVI SAD (@serbialive_novisad) U saopštenju su naveli da će blokirati