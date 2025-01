"Auguri Janiče, Saša veruj": Novak se oglasio na Instagramu posle finala Australijan opena

Novak Đoković oglasio se posle meča Janika Sinera i Saše Zvereva.

Novak Đoković još jednom je pokazao kakav je gospodin. Samo nekoliko minuta po završetku finala Australijan opena oglasio se na društvenim mrežama. Poslao je poruku Janiku Sineru i Aleksanderu Zverevu. Za obojicu je imao posebnu posvetu. "Saša, nastavi da veruješ u sebe prijatelju. Imaš to u sebi", napisao je Novak Zverevu. Pre meča je Srbin rekao da će navijati za Nemca, ali mu ni to nije pomoglo da dođe do trijumfa protiv Italijana. Imao je poruku i za Janika i