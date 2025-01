Vremenska prognoza 27. januar 2025.

Pretežno sunčano. Sa Mediterana će stizati ova veoma topla vazdušna masa. Sutra jutarnja temperatura od -2 do 8, a najviša dnevna od 16 do 19, u Timočkoj krajini maglovito i hladnije. U Beogradu noćas po koja kap kiše, sutra sunčano i prolećnih 19 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 27.01.2025. Ponedeljak: Ujutru po kotlinama i dolinama reka jugozapadne i južne Srbije kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano, uz malu do umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren, ponegde i jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 8, a najviša dnevna od 16 do 19, u Timočkoj Krajini i u mestima sa dužim zadržavanjem hladnije, oko 12 stepeni. 28.01.2025. Utorak: