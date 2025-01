Neobična pojava u Srbiji, "januarsko proleće": Čubrilo objavio prognozu, dao tačne datume pogoršanja vremena

Meteorolog amater Marko Čubrilo dao je datume pogoršanja vremena u Srbiji, posle malog januarskog proleća.

Narednih dana biće malo do umereno oblačno i izuzetno toplo. Pogoršanje vremena, ali bez zahlađenja možemo da očekujemo sledeće nedelje. Do utorka (28. januar) uveče nad regionom će biti uglavnom sunčano, suvo i neobično toplo.Maksimumi će biti znatno iznad proseka i kretaće se od +8 do +17 stepeni Celzijusa, a ponegde maksimumi bi se moglo približiti i vrednosti od oko +20 stepeni Celzijusa u hladu. To će svakako biti pravi nalet proleća usred zime i ponegde bi