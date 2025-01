Savo Manojlović o prelaznoj vladi političara: To nije Vučićev politički kraj, to je njegov politički predah, pauza za kafu

Lider pokreta Kreni – promeni Savo Manojlović ocenio je, povodom brojnih predloga za prelaznu vladu, da bi jedina prihvatljiva bila vlada eksperata koju ne bi činili ni predstavnici vlasti ni opozicije, a u čijem bi formiranju učestvuvali studentski plenumi, saopštio je danas taj pokret.

Napisao je da brojni opozicioni akteri traže formiranje prelazne vlade, koja bi bila sastavljena od predstavnika vlasti i opozicije, „što bi trebalo da posluži kao primer formiranja normalnih uslova, kao nekakav demokratski koktel“. „To ne sme da se desi“, naveo je Manojlović. Istakao je da to nije izlaz iz krize, već da bi to produžilo agoniju. „To nije Vučićev politički kraj, to je njegov politički predah. Pauza za kafu“, ukazao je Manojlović. Naglasio je da