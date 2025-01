Šok-temperature na savindan! Danas i do 19 stepeni, a ovog datuma vraća se zima i temperatura pada za više od 20 stepeni!

BEOGRAD - U Srbiji će tokom dana biti pretežno sunčano, uz malu do umerenu oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, ponegde i jak, južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od minus dva do osam, a najviša dnevna od 16 do 19 stepeni, u Timočkoj Krajini i u mestima sa dužim zadržavanjem hladnije, oko 12 stepeni. I u Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine, uz malu do umerenu oblačnost. Najniža temperatura biće oko šest, a najviša dnevna oko 19 stepeni. Vreme narednih dana U utorak vetrovito i toplo vreme uz najvišu dnevnu