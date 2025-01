Kraj januara i 20 stepeni! Neuobičajeno vreme za ovo doba godine: Bez meteoalarma, ali je ovo upozorenje na snazi za sve!

Toplo za ovaj period godine, dnevna temperatura u većini mesta znatno iznad proseka za treću dekadu januara, a do kraja januara očekuje nas neverovatnih 20 stepeni Celzijusa, najnovija je vremenska prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

"Tokom dana pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren, na severu Vojvodine i u planinskim predelima ponegde i jak, južni i jugoistočni. Najviša temperatura od 16 do 19 stepeni, u Timočkoj Krajini i po pojedinim kotlinama južne i jugozapadne Srbije hladnije, od 6 do 12 stepeni Celzijusa", navodi se u najnovijoj objavi RHMZ. Sutra će biti vetrovito i toplo za ovaj period godine sa dnevnom temperaturom znatno iznad proseka za treću dekadu