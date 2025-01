Petar Benčina: Studenti su čestiti i pravični… odmerena, ali žilava generacija

Ovi studenti su jedna odmerena, ali žilava generacija mladih ljudi, koja je pokupila iskustvo svojih starih i danas ima jasne i jednostavne zahteve, smatra glumac Petar Benčina koji je na blokadu Autokomande došao da podrži kako svoje, tako i druge studente.

Petar Benčina, glumac ali i docent na Fakultetu dramskih umetnosti, opisao je blokadu kao veličanstveno. „Naravno da sam osetio potrebu da stanem uz njih, to su i moji studenti i kad su tako čestiti, jednostavni, pravični – onda to sve zajedno pleni. Izašao sam zato što svi želimo bolje društvo i zato što su ti njihovi zahtevi vrlo jednostavni i nije ih teško ispuniti“, rekao je on na blokadi Autokomande. Ovo je odmerena, ali žilava generacija, kazao je on. „Ta