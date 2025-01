Rhmz dao prognozu za kraj januara i ovo definitivno nije uobičajeno

Danas toplo, za ovaj period godine sa dnevnom temperaturom u većini mesta znatno iznad proseka za treću dekadu januara.

Tokom dana pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren, na severu Vojvodine i u planinskim predelima ponegde i jak, južni i jugoistočni. Najviša temperatura od 16 do 19 °C, u Timočkoj Krajini i po pojedinim kotlinama južne i jugozapadne Srbije hladnije, od 6 do 12 °C, najavljuje R epublički hidrometeorološki zavod (RHMZ). U utorak vetrovito i toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu od 16 do 19 °C, osim u Timočkoj Krajini gde će biti