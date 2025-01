Jokića u Čikagu dočekalo kolo (VIDEO)

Ekipa Denver Nagetsa gostovala je Čikago Bulsima, a pre meča je održana svečana priredba koja je promovisala srpsko kulturno nasleđe.

Kulturno-umetničko društvo iz Čikaga priredilo je zanimljiv doček za srpskog centra Nikolu Jokića i njegovu ekipu Denver Nagetse. Naime, članovi ansambla su zaigrali kolo. The largest Serbian Heritage Night so far! Bulls vs Nuggets coming up from Chicago. pic.twitter.com/vCd4mYy9DZ — Katy Winge (@katywinge) January 28, 2025 Jokić je zabeležio novi tripl-dabl sa 33 postignuta poena, 12 skokova i 14 asistencija. Međutim, to nije bilo dovoljna za pobedu protiv Bulsa,