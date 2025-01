VIDEO Jokić ovo nikad pre nije uradio: Nanizao luda zakucavanja, zbog jednog se hvatali za glavu

Nikola Jokić možda retko zakucava, ali kad to uradi svi pričaju o tome.

Doduše, ovo je prvi put u karijeri da je na jednom meču zakucao čak pet puta. Još jednom je stigao do tripl-dabla, ali ovog puta je to začinio i zakucavanjima tokom „Večeri srpskog nasleđa“. Jokić je u jednom trenutku imao šut iz igre devet od devet, što i ne čudi kada je baš ovako završavao akcije. Nikola Jokić DUNK TIME 💥 He’s 9-for-9 with 19 PTS! pic.twitter.com/nWjVw2UUxI — NBA (@NBA) January 28, 2025 Jokić je zakucao još jednom nešto kasnije na asistenciju