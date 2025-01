Kolo za Jokića u Čikagu

Košarkaši Denvera gostovali su u Čikagu, gradu u kome je najviše srpskog naroda van Srbije.

S tim u vezi i pre svega zbog dolaska najboljeg igrača NBA lige Nikole Jokića, u Junajted centru igralo se kolo. U najjačoj ligi sveta je praksa da se često priređuju manifestacije u čast zemalja. Osim tradicionalne srpske igre, delili su se i kačketi u bojama Srbije. Jokiću je definitivno prijala atmosfera, jer je upisao novi tripl-dabl od 33 poena, 12 skokova i 14 asistencija, ali je Denver poražen 129:121.