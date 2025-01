Vučić najavio dolazak u Novi Sad, opet priča o separatizmu u Vojvodini

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su napadači iz Srpske napredne stranke, koji su napali studentkinju u Novom Sadu, naneli veliku štetu državi i SNS-u.

"Sinoć smo bili zadovoljni teškim poslom koji smo obavili, sve je bilo dobro, do zastrašujućeg krivičnog dela ljudi. Neobjašnjivog", izjavio je on. Rekao je da će se, kao jedan od osnivača pokreta, pojaviti u Novom Sadu, zbog "separatističke agende na severu Srbije". "Pošto da bežim od bilo koga ne pada mi na pamet, a ako narod želi Vojvodinu Republiku, to je druga stvar. Mi ćemo se tome oštro suprotstaviti", izjavio je on. Naveo je da će u narednih 10 dana doneti