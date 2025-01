"Dug je bio 4.500€, ja sam vratio milion i trista" Igor iz Vranja 10 godina živi u paklu jer je pristao da rođaku bude žirant: Šta mi je to trebalo u životu

Igor Jovanović, nastavnik Tehničke škole u Vranju još pre 20 godina pristao je da svom prijatelju bude žirant prilikom podizanja kredita, da bi danas, toliko godina kasnije i dalje isplaćivao njegov dug.

Kako kaže ni sam ne zna koliko puta se zapitao "šta mu je to trebalo u životu"! - Ni sam ne znam koliko puta sam se zapitao šta mi je to trebalo u životu! To je kredit iz 2004. godine, koji je na naplatu došao 2011. godine. Iznos je bio oko 4.500 evra, međutim od momenta kada sam ja počeo da otplaćujem taj kredit 2013. godine do avgusta 2024. godine, ja sam isplatio milion i 286.000 dinara! U dinar! Imam sve dokaze i što je najgore, ja ne vidim ni izlaz ni rešenje