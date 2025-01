Vlast kojoj je istekao rok trajanja

U danu kad je Aleksandar Vučić mitingom u Jagodini pokušao da povrati samopouzdanje neprikosnovenog vođe, pokazalo se da je njegovoj vlasti istekao rok trajanja.

Dešava se to i boljima. Jer, bila je to, zatvorena u nekoj vrsti gluve sobe i paralelne stvarnosti, dvosatna koreodrama predsednika države koji odbija da čuje huk pobune i razume silinu otpora koji se razvija širom Srbije. Jagodina je, da budemo pošteni, iznajmila samo prostor i ime za taj događaj, sve ostalo je kao politički ketering doneto u centar ovog grada, zajedno sa binom i govornicima i posluženo na prijemu taštine jednog čoveka. Šta to, u stvari,